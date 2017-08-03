Кирьос не доиграл матч второго круга в Вашингтоне

Австралиец Ник Кирьос (10) не смог пробиться в третий круг турнира в Вашингтоне. В матче второго раунда он встречался с американцем Теннисом Сандгреном. При счёте 3:6, 0:3 Кирьос отказался от продолжения борьбы.

Поединок продлился 38 минут. Кирьос подал навылет 5 раз, совершил 5 двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Сандгрена 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

За выход в четвертьфинал турнира американец сразится с немцем Александром Зверевым (5).

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