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Медведев сразится с Димитровым за выход в 1/4 финала в Вашингтоне

3 августа 2017, четверг. 08:20 Теннис

Россиянин Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне. Во втором раунде он обыграл американца Стива Джонсона (14) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:1). Во втором сете Медведев уступал со счётом 2:4, но затем выиграл 4 гейма подряд.

Поединок продолжался 2 часа 28 минут. На счету Медведева 11 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Джонсон подал навылет 14 раз, совершил 3 ошибки на подаче и использовал 2 брейк-пойнта из 7.

За выход в четвертьфинал турнира Медведев сразится с болгарином Григором Димитровым (4).

Вашингтон (м) 2017. 2-й круг
03 августа 2017 года, четверг. 03:30 МСК
Стив
Джонсон
Даниил
Медведев
6:3 4:6 6:7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Григор Димитров Даниил Медведев Стив Джонсон
Новости. Теннис
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