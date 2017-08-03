Мугуруса: стараюсь забыть о победе на Уимблдоне и думать только о Стэнфорде

Победительница Уимблдона-2017 испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после победы во втором круге турнира в Стэнфорде над американкой Кейлой Дей со счётом 6:2, 6:0.

«Думаю, я извлекла немало уроков из матча с Кейлой в Индиан-Уэллсе. Я понимала, что будет нелегко, поэтому упорно тренировалась и готовилась к этой встрече. Кейла выиграла юниорский US Open, она очень многообещающая теннисистка. Я знала, что сегодня важно сохранять концентрацию.

Уимблдон — это просто ещё один турнир. Понимаю, что это может звучать странно, ведь победа придала мне уверенности, но тот факт, что я завоевала титул там, не облегчит мне задачу по выигрышу матчей здесь. Я стараюсь забыть о победе на Уимблдоне и думать только о Стэнфорде. Это моя цель», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.