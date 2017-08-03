Кис: я просто сделала глубокий вдох, начала матч заново и успокоилась

Американка Мэдисон Кис поделилась впечатлениями после победы над своей соотечественницей Кэролайн Доулхайд во втором круге турнира в Стэнфорде со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

«Думаю, я просто сделала глубокий вдох, начала матч заново и успокоилась. Сегодня поединок проходил очень быстро. Соперница выполняла очень мощные удары, и мне потребовалось время, чтобы понять, как нужно действовать на корте. Я отлично себя чувствую. Я играла не лучшим образом, но сумела изменить ход встречи. Я смогла исправить ситуацию и очень этому рада.

Я всегда считала, что нелегко противостоять сопернице, которая уже провела три матча на турнире, а ты ни одного. Мне нужно было найти свой ритм, и как только это получилось, всё постепенно сложилось и я заиграла активнее. Поначалу я слишком торопила события, но затем перестроилась и предоставила себе больше времени.

Это был один из тех матчей, когда я смогла понять, как следует играть в середине сета, и после этого всё пошло как надо. Я играла не очень хорошо, но добилась прогресса и поняла, что нужно делать», — цитирует Кис официальный сайт тура.