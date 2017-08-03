Халеп: неплохо, что я так близка к первой строчке рейтинга

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп рассказала, как относится к борьбе за первую позицию в рейтинге WTA.

«Это неплохо, что я так близка к первой строчке рейтинга. Но некоторые люди видят лишь то, что я пока не достигла вершины. Я же смотрю на эту ситуацию иначе. Я расстроена, что пока не поднялась на первую позицию, но нахожу в этом и позитивные моменты. Очень важно, что я так близка к первой строчке. Я ощущаю уверенность в себе, но игра на харде — это нечто другое, и мне нужно перестроиться», — цитирует Халеп официальный сайт тура.