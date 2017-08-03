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Директор турнира в Стэнфорде: надеемся вскоре увидеть Шарапову на корте

3 августа 2017, четверг. 09:25 Теннис

Директор турнира в Стэнфорде Викки Гуннарссон прокомментировала решение россиянки Марии Шараповой сняться с соревнований из-за травмы руки. Во втором круге пятикратная победительница турниров «Большого шлема» должна была сыграть с украинкой Лесей Цуренко.

«Это очень непростая ситуация для Марии. У неё так много болельщиков, это было заметно по той поддержке, которую она получила по ходу матча в понедельник. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся вскоре увидеть её на корте», — приводит слова Гуннарссон официальный сайт тура.

Шарапова снялась со второго круга турнира в Стэнфорде из-за травмы руки
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Теги
Мария Шарапова
Новости. Теннис
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