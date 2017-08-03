Отец сестёр Уильямс включён в Зал славы американского тенниса

Ричард Уильямс, отец и бывший тренер американских теннисисток Винус и Серены Уильямс, включён в Зал славы американского тенниса, сообщает официальный сайт тура. Американская теннисная ассоциация таким образом решила отметить невероятные успеха Уильямса, который сумел обучить дочерей, не обладая собственным игровым опытом в теннисе.

«Нельзя описать словами то, что отец сделал для меня и Серены. Он изменил теннис и так много сделал для этого вида спорта. Я всегда буду благодарна ему и очень рада, что он был удостоен такой чести», — сказала Винус.