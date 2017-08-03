Павлюченкова побывала в главном офисе «Инстаграма» в Стэнфорде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в Стэнфорде побывала в главном офисе «Инстаграма». Во втором круге соревнований в одиночном разряде она сыграет с американкой Элисон Риске.

«Я обожаю «Инстаграм». Сейчас все в социальных медиа и сетях, мне было приятно посмотреть, как всё здесь устроено. Мне приятно показать свои интересы за пределами корта. «Инстаграм» — это возможность для нас поделиться фото из разных городов мира, а также пообщаться с болельщиками», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.

Фото доступно в «инстаграме» Павлюченковой.