Офнер: опыт выступления на Уимблдоне помог мне в матче с Куэвасом

Австрийский теннисист Себастьян Офнер поделился впечатлениями после победы во втором круге соревнований в Кицбюэле над лидером посева представителем Уругвая Пабло Куэвасом со счётом 6:3, 2:6, 7:6 (7:3).

«Я очень рад, что сумел сохранить концентрацию на тай-брейке и сыграл отлично. Конечно, опыт выступления на Уимблдоне помог мне. Ощущения от выхода в четвертьфинал просто прекрасные. Для меня играть перед родными болельщиками — это нечто особенное», — приводит слова Офнера официальный сайт ATP-тура.