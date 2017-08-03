Куэрри: надеюсь, Кинг будет чаще попадать в основные сетки турниров ATP

Американский теннисист Сэм Куэрри прокомментировал победу над своим соотечественником Эваном Кингом во втором круге турнира в Лос-Кабосе со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).

«Эван — непростой соперник. Он упорно работает несколько лет. Надеюсь, он продолжит в том же духе и будет чаще попадать в основные сетки турниров ATP. В следующем раунде мне нужно будет сыграть лучше во всех компонентах, но иногда приходится просто сражаться за победу в своём первом матче», — приводит слова Куэрри официальный сайт тура.