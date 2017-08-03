Поражение Вихлянцевой, победы Мугурусы и Кис — в обзоре игр турнира в Стэнфорде

Россиянка Наталья Вихлянцева во втором круге турнира в Стэнфорде уступила хорватке Ане Конюх (5) со счётом 5:7, 4:6.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Испанка Гарбинье Мугуруса (1) разгромила местную теннисистку Кейлу Дей со счётом 6:2, 6:0.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».
Ещё одной участницей четвертьфинала стала американка Мэдисон Кис (3), которая одержала волевую победу над своей соотечественницей Кэролайн Доулхайд (Q) — 3:6, 6:2, 6:3.
Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».