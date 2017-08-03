Победы Зверева, Раонича, Сандгрена, Бхамбри — в обзоре игр турнира в Вашингтоне

Канадец Милош Раонич (3) во втором круге турнира в Вашингтоне обыграл француза Николя Маю со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (10:8). Немец Александр Зверев в трёх сетах победил австралийца Джордана Томпсона — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Француз Гаэль Монфис (6) на стадии второго круга уступил теннисисту из квалификации индийцу Юки Бхамбри со счётом 3:6, 6:4, 5:7. Австралиец Ник Кирьос (10) при счёте 3:6, 0:3 отказался от продолжения борьбы в матче с представителем США Теннисом Сандгреном.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».