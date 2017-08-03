175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Победы Зверева, Раонича, Сандгрена, Бхамбри — в обзоре игр турнира в Вашингтоне

3 августа 2017, четверг. 13:26 Теннис

Канадец Милош Раонич (3) во втором круге турнира в Вашингтоне обыграл француза Николя Маю со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (10:8). Немец Александр Зверев в трёх сетах победил австралийца Джордана Томпсона — 4:6, 6:3, 7:6 (7:5).

Француз Гаэль Монфис (6) на стадии второго круга уступил теннисисту из квалификации индийцу Юки Бхамбри со счётом 3:6, 6:4, 5:7. Австралиец Ник Кирьос (10) при счёте 3:6, 0:3 отказался от продолжения борьбы в матче с представителем США Теннисом Сандгреном.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Александр Зверев Гаэль Монфис Милош Раонич Ник Кирьос Николя Маю
Новости. Теннис
3 августа 2017, четверг
13:26 Победы Зверева, Раонича, Сандгрена, Бхамбри — в обзоре игр турнира в Вашингтоне
13:22 Поражение Вихлянцевой, победы Мугурусы и Кис — в обзоре игр турнира в Стэнфорде
12:34 Раонич: по итогам матча с Маю я могу быть доволен многими вещами
12:13 Бхамбри: я одержал одну из самых больших побед в своей карьере
11:34 А. Зверев: мой отец — один из величайших тренеров всех времён
11:19 Куэрри: надеюсь, Кинг будет чаще попадать в основные сетки турниров ATP
10:55 Бердых: очень хочу провести в Лос-Кабосе как можно больше матчей
10:32 Офнер: опыт выступления на Уимблдоне помог мне в матче с Куэвасом
09:59 Донской вышел в четвертьфинал челленджера в Чэнду
09:50 Павлюченкова побывала в главном офисе «Инстаграма» в Стэнфорде
09:37 Отец сестёр Уильямс включён в Зал славы американского тенниса
09:25 Директор турнира в Стэнфорде: надеемся вскоре увидеть Шарапову на корте
09:22 Халеп: неплохо, что я так близка к первой строчке рейтинга
09:20 Ф. Лопес и Фритц вышли в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе, Вердаско выбыл
09:17 Кис: я просто сделала глубокий вдох, начала матч заново и успокоилась
09:11 Мугуруса: стараюсь забыть о победе на Уимблдоне и думать только о Стэнфорде
08:20 Медведев сразится с Димитровым за выход в 1/4 финала в Вашингтоне
07:22 Вихлянцева и Якшич проиграли на старте турнира в Стэнфорде в парном разряде
07:17 Кирьос не доиграл матч второго круга в Вашингтоне
06:41 Мугуруса и Кис — в четвертьфинале турнира в Стэнфорде
06:34 Бердых, Куэрри и Маннарино вышли в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе
05:51 А. Зверев, Раонич и Димитров вышли в третий круг в Вашингтоне, Монфис вылетел
05:23 Макарова победила Пуиг и может сыграть с Халеп на турнире в Вашингтоне
02:22 Турсунов проиграл Мюллеру во втором круге турнира в Вашингтоне
00:09 Бушар, Младенович и Лисицки с побед стартовали на турнире в Вашингтоне
2 августа 2017, среда
23:40 Павлюченкова и Савчук вышли в полуфинал турнира в Стэнфорде в паре
22:56 Вихлянцева проиграла Конюх во втором круге турнира в Стэнфорде
22:26 Шарапова: доктор порекомендовал мне не рисковать, чтобы не усугубить травму
22:07 Шарапова снялась со второго круга турнира в Стэнфорде из-за травмы руки
21:44 Фоньини вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле
20:46 Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Конюх в Стэнфорде
20:23 Федерер сыграет на турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале
19:23 Лидер посева на турнире в Кицбюэле Куэвас проиграл 157-й ракетке мира Офнеру
18:13 Вавринка не сыграет на турнирах серии «Мастерс-1000» в Монреале и Цинциннати
17:52 Хаас: возможно, матч со Штруффом стал для меня последним в карьере
16:05 Симон проиграл Лайовичу во втором круге турнира в Кицбюэле
15:47 Беллуччи победил Штруффа и вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле
14:55 Кольшрайбер обыграл Веселы во втором круге турнира в Кицбюэле
13:46 Оливо стал первым четвертьфиналистом турнира в Кицбюэле
12:47 Тим: после долгого перерыва без игровой практики приходится нелегко
11:35 Шарапова и Звонарёва вошли в заявочный список на квалификацию US Open
11:11 Андерсон: я был влюблён в Курникову
10:29 11 эйсов помогли Фритцу победить Кукушкина на турнире в Лос-Кабосе
10:25 Сандгрен: попасть в основную сетку по рейтингу — это нечто новое для меня
09:35 Беллис: думаю, я на правильном пути
Все новости RSS
Партнерский контент