Пол: моя упорная работа даёт результат. Надеюсь продолжить в том же духе

Американец Томми Пол, обыгравший во втором круге турнира в Вашингтоне француза Люку Пуи со счётом 7:6 (8:6), 6:3, рассказал, что его упорная работа начала давать результаты.

«Я отлично себя чувствую и продолжаю упорно работать. Мой труд даёт результат. Надеюсь продолжить в том же духе. В прошлом году я испытывал немало трудностей, но тренер и все члены моей команды говорили, что мне нужно продолжать трудиться и результаты придут. Я верю в этот процесс и с каждым днём работаю всё упорнее», — приводит слов Пола официальный сайт тура.