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Медведев заменит Чилича в основной сетке «Мастерса-1000» в Монреале

3 августа 2017, четверг. 17:34 Теннис

Шестая ракетка мира, финалист Уимблдона-2017 хорват Марин Чилич отказался от участия в турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале, который пройдёт с 7 по 13 августа, из-за травмы приводящей мышцы, сообщил в своём блоге в сети «Твиттер» журналист Стюарт Фрэйзер.

Место Марина в основной сетке соревнований займёт россиянин Даниил Медведев. 21-летний уроженец Москвы, который располагается на 50-й позиции в мужской табели о рангах, за карьеру провёл два поединка на турнирах серии «Мастерс-1000» и оба раза уступил.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Даниил Медведев Марин Чилич
Новости. Теннис
3 августа 2017, четверг
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