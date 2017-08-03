Медведев заменит Чилича в основной сетке «Мастерса-1000» в Монреале

Шестая ракетка мира, финалист Уимблдона-2017 хорват Марин Чилич отказался от участия в турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале, который пройдёт с 7 по 13 августа, из-за травмы приводящей мышцы, сообщил в своём блоге в сети «Твиттер» журналист Стюарт Фрэйзер.

Место Марина в основной сетке соревнований займёт россиянин Даниил Медведев. 21-летний уроженец Москвы, который располагается на 50-й позиции в мужской табели о рангах, за карьеру провёл два поединка на турнирах серии «Мастерс-1000» и оба раза уступил.