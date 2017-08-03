Россиянка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире в Торонто, который пройдёт с 7 по 13 августа. Организаторы предоставили Марии «уайлд-кард», но из-за повреждения левой руки она была вынуждена сняться с соревнований.

Накануне Шарапова не вышла на матч второго круга турнира в Стэнфорде с украинкой Лесей Цуренко по совету врача.

Шарапова снялась со второго круга турнира в Стэнфорде из-за травмы руки

Шарапова вернулась в WТА-тур после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на турнире в Штутгарте в апреле и с того момента провела девять матчей, в которых одержала шесть побед.