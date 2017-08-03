Шарапова: очень расстроена, что не смогу в этом году выступить в Торонто

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свой отказ от выступления на турнире в Торонто, на который она ранее получила «уайлд-кард».

«Я очень расстроена, что в этом году не смогу выступить в Торонто. Большое спасибо организаторам за „уайлд-кард“ и болельщикам за поддержку. К сожалению, травма не позволяет мне выходить на теннисный корт, но я буду делать всё, чтобы как можно скорее вернуться в теннис и вновь заниматься любимым делом», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.

Шарапова отказалась от участия в турнире в Торонто

Причиной такого решения Шараповой стала травма левой руки.