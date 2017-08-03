157-я ракетка мира Офнер вышел в полуфинал турнира в Кицбюэле

Австриец Себастьян Офнер (WC) в четвертьфинале турнира в Кицбюэле сломил сопротивление аргентинца Ренсо Оливо со счётом 6:3, 1:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 1 час 47 минут. 21-летний обладатель «уайлд-кард», занимающий 157-е место в рейтинге АТР, исполнил 5 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и сделал 3 брейка, проиграв столько же геймов на своей подаче. Ренсо совершил по 2 эйса и двойные ошибки.

За выход в первый в карьере финал соревнований АТР Офнер поспорит либо со своим соотечественником Геральдом Мельцером (WC), либо с португальцем Жоау Соузой.