Маррей снялся с турнира в Монреале

Первая ракетка мира британец Энди Маррей отказался от участия в турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале, который пройдёт с 7 по 13 августа.

«К сожалению, я вынужден отказаться от участия в турнире в Монреале. С этими соревнованиями у меня связано много потрясающих воспоминаний. Работаю так усердно, как могу, чтобы вернуться на корт как можно быстрее», — написал Маррей на своей странице в сети «Фейсбук».

Энди является двукратным победителем турнира в Монреале (в 2009 и 2015 годах), а в 2010-м он выиграл соревнования в Торонто.