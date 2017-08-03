Халеп стала соперницей Макаровой по 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Румынка Симона Халеп (1) одержала волевую победу над колумбийкой Марианой Дуке-Марино со счётом 3:6, 6:4, 6:2 во втором круге турнира в Вашингтоне. Продолжительность поединка составила 1 час 40 минут. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая второе место в рейтинге WТА, реализовала 7 брейк-пойнтов из 9, проиграв 5 геймов на своей подаче. Обе теннисистки не сделали ни одного эйса и допустили по 4 двойные ошибки.

В четвертьфинале Халеп сыграет с россиянкой Екатериной Макаровой (7), переигравшей накануне пуэрториканку Монику Пуиг.