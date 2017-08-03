Надаль может стать первой ракеткой мира 14 августа

Испанец Рафаэль Надаль, занимающий второе место в рейтинге АТР, может стать первой ракеткой мира 14 августа. Для этого ему необходимо дойти как минимум до полуфинала турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале.

Напомним, что ранее британец Энди Маррей, лидирующий в мужской табели о рангах, отказался от участия в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

Надаль впервые возглавил рейтинг АТР 18 августа 2008 года и в общей сложности пробыл на вершине в течение 141 недели. По этому показателю он занимает седьмое место в истории.