Младенович проиграла Андрееску во втором круге турнира в Вашингтоне

Француженка Кристина Младенович (2) во втором круге турнира в Вашингтоне уступила канадке Бьянке Андрееску (WC) со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. 17-летняя представительница Канады, занимающая 167-е место в рейтинге WТА, реализовала 5 брейк-пойнтов из 8, проиграв 2 гейма на своей подаче. Кристина исполнила 1 эйс, допустила 10 двойных ошибок, а процент попадания первой подачи составил у неё 38%.

В четвертьфинале Андрееску встретится с немкой Андреа Петкович, одолевшей другую канадку Эжени Бушар.