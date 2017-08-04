Медведев обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала в Вашингтоне

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает $ 1,75 млн. В матче третьего круга он обыграл болгарина Григора Димитрова (4) — 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 63 минуты. На счету Медведева 8 эйсов, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Димитров ни разу не подал навылет, совершил 6 ошибок на подаче и использовал 1 брейк-пойнт из 3.

За выход в полуфинал турнира Даниил сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, 5) — Теннис Сандгрен (США).