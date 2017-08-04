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Бердых, Куэрри и Коккинакис стали полуфиналистами турнира в Лос-Кабосе

4 августа 2017, пятница. 07:11 Теннис

Чех Томаш Бердых (1) вышел в полуфинал турнира в Лос-Кабосе (Мексика). В четвертьфинальном матче он добыл волевую победу над французом Адрианом Маннарино (7) — 4:6, 6:3, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 7 минут. На счету Бердыха 5 эйсов и 1 двойная ошибка, Маннарино выполнил 3 подачи навылет при 7 ошибках на подаче. За место в финале Бердых поспорит с австралийцем Танаси Коккинакисом (WC), который в 1/4 финала обыграл американца Тейлора Фритца -7:6 (7:5), 6:2.

Также в полуфинал пробился второй сеяный американец Сэм Куэрри. На стадии четвертьфинала он разгромил француза Венсана Мийо — 6:1, 6:3. Эта встреча длилась ровно один час. Куэрри подал навылет 6 раз, совершил 5 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 10. В полуфинал Сэм сыграет с победителем последнего четвертьфинала между Дамиром Джумхуром (Босния и Герцеговина) и Фелисьяно Лопесом (Испания, 4).

Лос-Кабос 2017. 1/4 финала
04 августа 2017 года, пятница. 04:30 МСК
Томаш
Бердых
Адриан
Маннарино
4:6 6:3 6:4
Лос-Кабос 2017. 1/4 финала
04 августа 2017 года, пятница. 04:30 МСК
Тейлор
Фритц
Танаси
Коккинакис
Лос-Кабос 2017. 1/4 финала
04 августа 2017 года, пятница. 03:00 МСК
Венсан
Мийо
Сэм
Куэрри
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сэм Куэрри Танаси Коккинакис Тейлор Фритц Томаш Бердых
Новости. Теннис
4 августа 2017, пятница
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