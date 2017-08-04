Вандевеге стала соперницей Павлюченковой по 1/4 финала турнира в Стэнфорде

Американка Коко Вандевеге (6) вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде. В матче второго круга она не оставила шансов своей соотечественнице Николь Гиббз, победив со счётом 6:0, 6:2.

Поединок продолжался 64 минуты. На счету Вандевеге 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Гиббз подала навылет 1 раз, совершила 1 ошибку на подаче и упустила 3 брйек-пойнта.

За выход в полуфинал турнира Вандевеге сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой (4), которая во втором круге победила американку Элисон Риске — 6:4, 6:0.