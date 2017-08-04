Лисицки одолела Соболенко во втором круге турнира в Вашингтоне

Немецкая теннисистка Сабина Лисицки пробилась в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, в трёх партиях обыграв представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. Сабина 9 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Вашингтоне 27-летняя уроженка Тройсдорфа поспорит с представительницей Франции Осеан Доден (5).