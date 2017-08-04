Стосур: каждый раз, когда возвращалась к тренировкам, я ощущала боль в руке

Австралийка Саманта Стосур, продолжающая восстанавливаться после травмы руки, рассказала о своих ближайших планах.

«Я подтвердила участие в турнире в Цинциннати и всё ещё надеюсь сыграть в Нью-Хэйвене. Но что-либо утверждать сложно. Если я почувствую, что готова, то сыграю. Я очень хочу поскорее вернуться на корт, но нужно удостовериться, что я буду полностью готова. Я делаю лишь то, что могу, день за днём.

Каждый раз, когда я возвращалась к тренировкам, я ощущала боль в руке. Я ожидала, что болевые ощущения будут присутствовать, но не такие сильные. Спустя несколько дней я понимала, что ничего хорошего не будет. Тогда я пропустила ещё пару недель, а затем вновь стала тренироваться, но не больше 20 минут, и в основном я выполняла удары с бэкхенда. Постепенно я стала повышать нагрузку, но боль не пропала. Я всё ещё играю мячами для восьмилетних детей.

Я осталась довольна выступлением на Открытом чемпионате Франции, где дошла до четвёртого круга. Это была отличная возможность для меня», — цитирует Стосур Tennis Australia.