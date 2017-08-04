Нисикори в двух сетах обыграл дель Потро в третьем круге турнира в Вашингтоне

Японский теннисист Кей Нисикори (2) пробился в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, в двух партиях сломив сопротивлением представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро (13) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. Уроженец Симанэ 4 раза подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Вашингтоне Нисикори поспорит с представителем США Томми Полом (WC).

