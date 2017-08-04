Хэйл: надеемся, что Шарапова вскоре вернётся на корт абсолютно здоровой

Директор турнира в Торонто Карл Хэйл прокомментировал решение россиянки Марии Шараповой отказаться от участия в соревнованиях из-за повреждения левой руки.

«Мы желаем Марии всего лучшего и надеемся, что она вскоре вернётся на корт здоровой на сто процентов. Мы знаем, что многие наши болельщики с нетерпением ждали её участия, но у нас всё равно очень сильный состав игроков, входящих в топ-10, включая действующую чемпионку Симону Халеп и Винус Уильямс. К тому же в Торонто сыграют Эжени Бушар и другие представители Канады. Зрителей ожидает потрясающая неделя тенниса и развлечений», — цитирует Хэйла официальный сайт тура.