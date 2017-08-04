Квитова: я понимала, что должна сохранять концентрацию и играть агрессивно

Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала свою победу над представительницей Украины Катериной Бондаренко во втором круге турнира в Стэнфорде со счётом 6:2, 6:2.

«Приятно сыграть где-то в первый раз после стольких лет в туре. Я отлично подавала и просто старалась играть в свой теннис, как всегда. Иногда это работает, иногда нет. Катерина — опасная соперница, она может доставать множество мячей. Я понимала, что должна сохранять концентрацию и играть агрессивно», — цитирует Квитову официальный сайт тура.