Вандевеге: когда выигрываешь сет под ноль, то, значит, не только подаёшь хорошо

Американская теннисистка Коко Вандевеге прокомментировала победу над своей соотечественницей Николь Гиббз во втором круге турнира в Стэнфорде со счётом 6:0, 6:2.

«Моя игра строится не на обороне, это точно. Но сегодня было нечто большее, чем просто подача. Я чувствовала, что также выполняла отличные удары с отскока. Когда ты выигрываешь сет под ноль, то, значит, не только подаёшь хорошо. Я действовала отлично, прекрасно двигалась и вообще здорово проводила время на корте», — цитирует Вандевеге официальный сайт тура.