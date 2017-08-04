Собрание членов ITF не одобрило проведение матчей КД в трёхсетовом формате

Собрание членов Международной федерации тенниса не поддержало идею проведения матчей Кубка Дэвиса в трёхсетовом формате, сообщает официальный сайт ITF. В июне совет директоров ITF одобрил предложения по новому формату проведения Кубка Дэвиса.

Для внедрения новшеств они должны быть одобрены на генеральной ассамблее ITF, которая проходит во Вьетнаме. Однако новый формат получил лишь 63,54% голосов, а для утверждения нужно было не менее двух третей голосов.

Также было одобрено решение, согласно которому финалистам Кубка Дэвиса будет гарантировано право выбора места проведения первого матча следующего розыгрыша. Для национальных ассоциаций будет снижена стоимость организации матчей, а также предусмотрено изменение политики в отношении матчей, не имеющих спортивного значения.