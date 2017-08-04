Донской вышел в полуфинал челленджера в Чэнду

Российский теннисист Евгений Донской (2) вышел в полуфинал турнира серии «челленджер» в Чэнду, в двух партиях обыграв представителя Китая Го Синя (WC) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Евгений 7 раз подал навылет и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Чэнду 27-летний уроженец Москвы, располагающийся на 124-й строчке в рейтинге ATP, поспорит с представителем Сербии Николой Милоевичем (4).