Впервые за 13 лет все 8 сеяных теннисисток вышли в четвертьфинал турнира WTA

В четвертьфинал турнира в Стэнфорде вышли все восемь теннисисток, попавших в посев. Такое на соревнованиях WTA произошло впервые за 13 лет. В 2004 году все восемь сеяных вышли в четвертьфинал турнира в Филадельфии.

Четвертьфинальные пары составили Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) — Ана Конюх (Хорватия, 5), Коко Вандевеге (США, 6) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 4), Мэдисон Кис (США, 3) — Леся Цуренко (Украина, 7),

Катрин Беллис (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 2/WC)

Соревнования в Стэнфорде завершатся 6 августа.