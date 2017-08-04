Андерсон: каждый день сталкиваюсь с новыми испытаниями, но я готов к ним

Южноафриканец Кевин Андерсон поделился впечатлениями от победы в третьем круге турнира в Вашингтоне над австрийцем Домиником Тимом со счётом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (9:7).

«Ощущения прекрасные. Я упорно работал и полностью посвятил себя теннису, в который и хотел играть. Раньше я хорошо играл на тренировках, но не мог перенести это на матчи. Теперь мне это удаётся всё чаще. Конечно, каждый день я сталкиваюсь с новыми испытаниями, но готов к ним и в целом чувствую себя увереннее», — цитирует Андерсона официальный сайт тура.