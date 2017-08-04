Раонич: я не знал, изменилась ли игра Маркоса с нашей последней встречи в 2012-м

Канадский теннисист Милош Раонич прокомментировал свою победу в третьем круге турнира в Вашингтоне над киприотом Маркосом Багдатисом со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

«Я не знал, изменилась ли игра Багдатиса с нашей последней встречи в 2012 году, но я точно стал эффективнее действовать на приёме. Я использовал возможности на приёме второй подачи и, как всегда, остро действовал на подаче. С годами я получил большой опыт и хорошо справился в сложных ситуациях», — приводит слова Раонича официальный сайт тура.