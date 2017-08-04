Сок: подача очень помогла мне в матче с Доналдсоном

Американский теннисист Джек Сок прокомментировал победу над своим соотечественником Джаредом Доналдсоном в матче третьего круга турнира в Вашингтоне со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Его следующим соперником будут канадец Милош Раонич.

«Подача очень помогла мне сегодня. Я смог заработать немало лёгких очков или создать условия для удара с форхенда или других агрессивных действий с первого мяча. Это моё любимое время года, я рад наконец играть перед родными болельщиками», — приводит слова Сока официальный сайт тура.