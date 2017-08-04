Нисикори: во втором сете мы с дель Потро показали прекрасный теннис

Японский теннисист Кей Нисикори поделился впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В третьем круге уроженец Симанэ сломил сопротивление представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро со счётом 6:4, 7:5.

«Матч прошёл в очень упорной борьбе. Во втором сете мы продемонстрировали прекрасный теннис. Я доминировал на своей подаче и в целом остался доволен проведённым матчем», — приводит слова Нисикори официальный сайт тура.

За выход в полуфинал соревнований в Вашингтоне Нисикори поспорит с представителем США Томми Полом.