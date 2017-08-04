А. Зверев: сейчас я просто хочу спать

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями после выхода в четвертьфинал турнира в Вашингтоне. В матче третьего круга он обыграл представителя США Тенниса Сандгрена со счётом 7:5, 7:5.

«Сейчас я просто хочу спать. Мне было сложно найти свой ритм в этом матче, но в концовке мы оба сыграли прекрасно», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP-тура.

За выход в полуфинал соревнований в Вашингтоне 20-летний уроженец Гамбурга поспорит с россиянином Даниилом Медведевым. Турнир завершится 6 августа.