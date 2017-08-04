Бердых: матч с Маннарино стал очень хорошей проверкой для меня

Чех Томаш Бердых прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе над французом Адрианом Маннарино со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет представитель Австралии Танаси Коккинакис.

«Этот матч стал очень хорошей проверкой для меня, потому что соперник играл отлично и мне пришлось бороться за каждое очко. Такие матчи я ценю больше, чем те, которые легко выигрываю. Мне нужно было сохранять терпение и продолжать верить в себя», — приводит слова Бердыха официальный сайт тура.