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Бердых: матч с Маннарино стал очень хорошей проверкой для меня

4 августа 2017, пятница. 13:38 Теннис

Чех Томаш Бердых прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе над французом Адрианом Маннарино со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет представитель Австралии Танаси Коккинакис.

«Этот матч стал очень хорошей проверкой для меня, потому что соперник играл отлично и мне пришлось бороться за каждое очко. Такие матчи я ценю больше, чем те, которые легко выигрываю. Мне нужно было сохранять терпение и продолжать верить в себя», — приводит слова Бердыха официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Томаш Бердых
Новости. Теннис
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