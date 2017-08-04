Коккинакис: матч с Фритцем стал лучшим на этой неделе для меня

Австралиец Танаси Коккинакис прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе над американцем Тейлором Фритцем со счётом 7:6 (7:5), 6:2 и поделился ожиданиями от встречи с чехом Томашем Бердыхом.

«Эта неделя складывается для меня прекрасно. В первых двух раундах я сумел победить в упорной борьбе, и это придало мне уверенности. Теперь же я провёл свой лучший матч на этой неделе. В первой партии борьба была равной, но я сумел вырвать победу на тай-брейке, а во втором сете я стал играть активнее и свободнее.

В матче с Бердыхом мне будет непросто. Мы несколько раз тренировались вместе и отлично ладим за пределами корта. Это будет сложный поединок. Я постараюсь преуспеть в том, что у меня получается лучше всего. Ожидаю интересную встречу», — цитирует Коккинакиса официальный сайт тура.