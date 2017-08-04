Сёстры Уильямс выделили $ 1 млн на строительство теннисного комплекса

Американки Серена и Винус Уильямс сделали взнос в размере $ 1 млн, чтобы поддержать строительство теннисного комплекса «Мирамар». Целью проекта, инициаторами которого стали Американская теннисная ассоциация (ATA) и Ассоциация тенниса США (USTA), является поощрение занятий теннисом молодых людей и поиск юных талантов, сообщает Tennis World USA.

Всего планируется построить 20 кортов, а центральный будет назван в честь отца сестёр Уильямс Ричарда. Общий бюджет строительства оценивается в $ 6,6 млн. Все работы планируется завершить к 2020 году.