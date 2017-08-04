Куэрри: если я буду играть так, как с Мийо, то у меня неплохие шансы

Американский теннисист Сэм Куэрри прокомментировал свою победу в четвертьфинале турнира в Лос-Кабосе над представителем Франции Венсаном Мийо со счётом 6:1, 6:3.

«Думаю, я играл достаточно агрессивно и всё сделал правильно, так что ощущения отличные. Дальше мне будет сложнее, но если я буду играть так, как сегодня, то у меня неплохие шансы», — приводит слова Куэрри официальный сайт тура.

В полуфинале уроженец Сан-Франциско сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром. Турнир в Лос-Кабосе завершится 5 августа.