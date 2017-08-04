Кольшрайбер стал первым финалистом турнира в Кицбюэле

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер вышел в финал турнира в Кицбюэле, в двух партиях обыграв представителя Италии Фабио Фоньини (2) со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Уроженец Аугсбурга 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Фабио 3 эйса, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

В финале турнира в Кицбюэле соперником Кольшрайбера станет победитель противостояния Себастьян Офнер (Австрия, WC) — Жоау Соуза (Португалия).