Вавринка завершил сезон и не сможет защитить титул на US Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который последний раз выходил на корт в этом сезоне на Уимблдоне, когда в первом круге потерпел поражение от россиянина Даниила Медведева, досрочно завершил сезон из-за травмы колена и не сможет защитить титул на US Open.

«С грустью сообщаю, что после разговора с моей командой и врачом мне пришлось принять трудное решение о необходимости операции на колене. Это было единственным решением, чтобы в дальнейшем конкурировать на высоком уровне ещё много лет. Конечно, я крайне расстроен, но уже думаю о будущем и планирую своё возвращение на корт. Я люблю теннис и буду упорно тренироваться, чтобы вернуться на свой высокий уровень и играть ещё много лет.

Также я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить моих поклонников за сообщения поддержки отправление в последние пару дней. Увидимся в 2018 году!» — написал Вавринка на своей странице в «Фейсбуке».