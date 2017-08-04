Соуза вышел в финал турнира в Кицбюэле и сыграет с Кольшрайбером

Португальский теннисист Жоау Соуза вышел в финал турнира в Кицбюэле, на двух тай-брейках обыграв австрийца Себастьяна Офнера, которому организаторы предоставили «уайлд-кард», со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Матч продолжался 1 час 58 минут. Соуза три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырех. На счету Офнера десять эйсов, одна ошибка на подаче и один брейк. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

За титул Соуза сыграет с немцем Филиппом Кольшрайбером.