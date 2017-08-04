С. Уильямс: я сталкивалась с расизмом, но у меня крепкий характер

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс призналась, что неоднократно сталкивалась с дискриминацией.



«Раньше мне говорили, что я не смогу осуществить свои мечты, поскольку я женщина, тем более с таким цветом кожи. Мне регулярно приходилось учиться отстаивать свои интересы. Ко мне относились без должного уважения, мужчины смотрели свысока, и мне было крайне неприятно становиться объектом расистских нападок на корте и за его пределами.

К счастью, у меня крепкий характер, а друзья и близкие вдохновляли меня на движение вперёд. Но эта несправедливость по-прежнему причиняет боль. Мало кому удаётся добиться таких финансовых успехов, как это получилось у меня. У меня был талант, я работала как сумасшедшая, и мне повезло пробиться. Если бы я не взяла в руки теннисную ракетку, то была бы одной из тех 24 млн темнокожих женщин в Америке, которым повезло меньше", — цитирует Уильямс Fortune.