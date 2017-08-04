Макарова вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне на отказе Халеп

Российская теннисистка Екатерина Макарова, получившая от организаторов турнира в Вашингтоне седьмой номер посева, вышла в полуфинал. Её соперница, первая ракетка соревнований румынка Симона Халеп, отказалось от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 2:6, 6:3, 1:0 в пользу Макаровой. За 1 час и 8 минут, проведённых на корте, Макарова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Халеп четыре брейка и пять ошибок на подаче. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 3-2 в пользу Халеп.

За выход в финал Макарова сыграет с победительницей матча Сабина Лисицки (Германия) — Осеан Доден (Франция, 5).