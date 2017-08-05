Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Стэнфорде, уступив Вандевеге

Американская теннисистка Коко Вандевеге, получившая от организаторов турнира в Стэнфорде шестой номер посева, вышла в полуфинал, в двух сетах обыграв четвёртую ракетку соревнований россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 5 минут. Вандевеге шесть раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. На счету Павлюченковой один эйс и шесть ошибок на подаче. Счёт в личном противостоянии соперниц стал 2-1 в пользу Вандевеге.

За выход в финал Вандевеге сыграет с победительницей матча Катрин Беллис (США, 8) — Петра Квитова (Чехия, 2/WC).