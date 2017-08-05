Состоялась жеребьёвка женского турнира в Торонто

Опубликована сетка женского турнира в Торонто (хард, призовой фонд — $ 2 434 389), который пройдёт с 7 по 13 августа.



Первой соперницей Анастасии Павлюченковой на турнире станет француженка Ализе Корне, Екатерина Макарова встретится с китаянкой Пэн Шуай, Дарья Касаткина сразится с Робертой Винчи из Италии, Елена Веснина — с американкой Элисон Риске, а Светлана Кузнецова выйдет во второй круг без борьбы.

Все результаты жеребьёвки можно посмотреть на странице турнира в «Твиттере». Точные даты проведения матчей будут объявлены позднее.