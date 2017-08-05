Медведев уступил Звереву в четвертьфинале турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немцу Александру Звереву в четвертьфинале турнира в Вашингтоне и завершил выступления в столице США. Россиянин уступил сопернику из Германии со счётом 2:6, 4:6.



Матч продолжался 58 минут. Что касается статистики противостояния, в активе Зверева семь эйсов и две двойные ошибки, на счету Медведева – два эйса и пять двойных.



В полуфинале турнира Зверев встретится с победителем пары Томми Пол (США) – Кей Нисикори (Япония). Проведение полуфинальной встречи в столице США намечено на 5 августа.